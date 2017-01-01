Еженедельный выпуск программы «Мобильный репортер» на ТК «Россия 24» от 28 января 2018 года
- Автор:
- Аноним
- Дата публикации:
- 09:08
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Еженедельный выпуск программы «Мобильный репортер» на ТК «Россия 24» от 28 января 2018 года.
28 января на телеканале Россия 24 вышел ежедневный выпуск программы Мобильный репортер.
Суть проекта заключается в том, что все самые интересные и необычные репортажи, присланные на наш проект, попадают в ежедневную или еженедельную итоговую программу «Мобильный репортер». Авторам сюжетов, которые выходят в эфире программы, выплачиваются денежные призы.
В воскресном выпуске программы собраны самые значимые и актуальные, а также шокирующие кадры событий, которые произошли на минувшей неделе, а также в эфире вышел вошли репортаж автора Sergey Yanigin о тяжелых условиях работы дальнобойщиков в Якутии, репортаж Екатерины Бородаевой о снежном циклоне в Южно-Сахалинске, репортаж автора LEgor2014 о 40-х морозах в Красноярске, репортаж автора Kolt_45k о 40-х морозах в ХМАО, репортаж автора Wanderer о прорыве теплотрассы в поселке Зарубино Приморского края.
Снимайте и присылайте репортажи на сайт mreporter.ru через наше новое приложение и станьте героем телеэфира!
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