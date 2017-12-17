На Ярославском шоссе столкнулись 2 автомобиля

41

41 1

Утром 28 января на северо-востоке столицы произошло ДТП. На Ярославском шоссе, у дома 5, столкнулись 2 автомобиля: "Шевроле Ланос" и "Киа Оптима". Девушка-водитель автомобиля "Киа" не успела вовремя остановиться на запрещающий сигнал светофора и врезалась в попутный автомобиль "Киа". В результате ДТП пострадала девушка-водитель. Медицинская помощь ей оказана на месте. Сотрудники ДПС выясняют все обстоятельства аварии.