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На Ярославском шоссе столкнулись 2 автомобиля

Автор:
Max_019
Дата публикации:
10:02
  • 41
  • 1

Утром 28 января на северо-востоке столицы произошло ДТП. На Ярославском шоссе, у дома 5, столкнулись 2 автомобиля: "Шевроле Ланос" и "Киа Оптима". Девушка-водитель автомобиля "Киа" не успела вовремя остановиться на запрещающий сигнал светофора и врезалась в попутный автомобиль "Киа". В результате ДТП пострадала девушка-водитель. Медицинская помощь ей оказана на месте. Сотрудники ДПС выясняют все обстоятельства аварии.

  • 41
  • 1

Комментарии (1)

  • MR_Denis
    11:34
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 10:38 http://www.mskagency.ru/materials/2747393 28.01.18. Ссылка на портал добавлена.
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