Оперативные службы работают на месте возгорания в вентшахте метро на улице Сретенка

Автор: denis947 Дата публикации: 10:11

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Оперативные службы работают на месте возгорания в вентшахте метро на улице Сретенка. На пульт 101 плступило сообщение о сильном задымлении у входа на станцию метро "Сухаревская". Прибывшие к месту вызова пожарно-спасательные подразделения установили, что у дома 27 происходит возгорание в вентшахте метрополитена и из нее выходит черный дым. Для ликвидации возгорания был подан пенный ствол. Благодаря слаженным действиям огнеборцев пожар был быстро ликвидирован, происходило возгорание строительного мусора и кабелей в вентшахте на площади 10 кв. метров. Пожар на работу метрополитена не повлиял, все обстоятельства случившегося выясняются, на месте работают аварийные службы.