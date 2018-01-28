Газовики Заполярного окунулись в крещенской купели при минус 44С

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 19 января 2018 года

Асфальт с "прослойкой снега" кладут на востоке Москвы

Огонь вырывается из-под днища автобуса в Усть-Куте

#зима24 : Жители села Ермаковское Красноярского края сами расчищают дорогу после снегопадов

Солнечное гало озарило небо над Липецкой областью в праздник Крещения Господня

Старт проекта «Библиотека юного путешественника» на Казанском вокзале

Бои за чайники устроили покупатели в магазине Новосибирска

Пожар в строительных вагончиках произошёл ночью на севере Москвы

В Санкт-Петербурге ночью сгорел автомобиль

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Оперативные службы работают на месте возгорания в вентшахте метро на улице Сретенка

Оперативные службы работают на месте возгорания в вентшахте метро на улице Сретенка

Автор:
denis947
Дата публикации:
10:11
  • 51
  • 1

Оперативные службы работают на месте возгорания в вентшахте метро на улице Сретенка. На пульт 101 плступило сообщение о сильном задымлении у входа на станцию метро "Сухаревская". Прибывшие к месту вызова пожарно-спасательные подразделения установили, что у дома 27 происходит возгорание в вентшахте метрополитена и из нее выходит черный дым. Для ликвидации возгорания был подан пенный ствол. Благодаря слаженным действиям огнеборцев пожар был быстро ликвидирован, происходило возгорание строительного мусора и кабелей в вентшахте на площади 10 кв. метров. Пожар на работу метрополитена не повлиял, все обстоятельства случившегося выясняются, на месте работают аварийные службы.

  • 51
  • 1

Комментарии (1)

  • MR_Denis
    11:34
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 10:35 http://www.mskagency.ru/materials/2747391 28.01.18. Ссылка на портал добавлена.
Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

41 1
10:02 | Max_019
На Ярославском шоссе столкнулись 2 автомобиля
29 0
26.01 18:24 | Uwis
Статуя балерины может вернуться на "дом под юбкой" на Тверской улице
242 2
27.01 09:24 | denis947
Один человек погиб при пожаре в квартире на юге Москвы
786 0
26.01 19:26 | Аноним
В посёлке Пангоды Надымского района ЯНАО горит многоквартирный жилой дом
211 0
25.01 12:45 | grinpavel2033
Концерт в честь Дня рождения Владимира Высоцкого в Московском метро