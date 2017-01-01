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Последствия пожара в бытовках на северо-востоке столицы

Автор:
Max_019
Дата публикации:
28.01 12:54
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В воскресенье в 04:17 в оперативную дежурную службу Центра управления кризисных ситуаций Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Вильгельма Пика, вл. 14. По данному адресу находится стройплощадка по возведению китайского делового центра «Парк Хуамин». Внутри происходило горение десяти бытовок на площади 100 квадратных метров. В 04:53 возгорание было локализовано, а в 05:03 ликвидировано открытое горение. На месте пожара работали 56 человек и 15 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала.

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