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Главная  /  Репортажи  /  Большая очередь из грузовиков на снегосплавный пункт "Сельскохозяйственный"

Большая очередь из грузовиков на снегосплавный пункт "Сельскохозяйственный"

Автор:
Max_019
Дата публикации:
28.01 13:08
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В столице продолжают устранять последствия недавнего снегопада. Коммунальные службы работают в круглосуточном режиме, выпавший снег стараются убрать как можно быстрее. На снегосплавных пунктах наблюдаются длинные очереди из грузовиков. Так, у снегосплавного пункта "Сельскохозяйственный", в ожидании разгрузки стоит как минимум 35 грузовиков. В среднем, машина разгружается за пару минут, после чего снова отправляется за новой партией снега. Пробка из грузовиков растянулась уже по Сельскохозяйственной улице. Водителям приходится нарушать ПДД.

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