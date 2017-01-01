Пасмурный день в Москве

Автор: grinpavel2033 Дата публикации: 28.01 13:41

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В Москве пасмурно и прохладно. На улице дует небольшой ветер. Небо плотно затянуто облаками. Температура опустилась до -6°C.