Можайское шоссе у МКАД затопило водой после повреждения трубы

Автор: Разведчик Дата публикации: 28.01 14:23

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Под Москвой на Можайском шоссе произошла коммунальная авария. В поселке Новоивановское, в районе частного сектора, строителями производились земляные работы при помощи экскаваторов. Перед строителями стояла задача отремонтировать участок трубопровода, снабжающий поселок Новоивановское холодной водой. В какой-то момент машинист экскаватора не рассчитал глубину копки и ковшом повредил трубу холодного водоснабжения. В результате аварии образовался водяной гейзер, котлован глубиной 3 метра быстро заполнило водой. Далее вода вышла за пределы котлована и стала течь по проезжей части. Вскоре вода вытекла на дублер Можайского шоссе и затопила проезжую часть. В результате оказался затруднен съезд с Минского шоссе на внешнюю сторону МКАД. Помимо этого произошло облединение части дороги и тротуара, в непосредственной близости от места повреждения трубы. Сами строители плохо говорят по-русски и не смогли внятно объяснить причину происшествия. Часть частного сектора поселка оказалась отключена от холодного водоснабжения. На место направлены коммунальные и аварийные службы. Из-за подтопления проезжей части на Минском и Можайском шоссе образовался затор длиной в 5 км.