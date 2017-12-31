Женщина пострадала в серьезном ДТП в Подмосковье

Автор: denis947 Дата публикации: 28.01 17:21

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Один человек пострадал в серьезном ДТП в Московской области. В Подольске на трассе А107 в районе деревни Новогородово столкнулись легковой автомобиль "Сузуки" и фура. Женщина водитель иномарки не пропустила поток транспорта и выехала на трассу, где попала под фуру. Машина получила серьезные повреждения, женщину с травмами различной степени тяжести госпитализировали в больницу.