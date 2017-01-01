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Пасмурно и небольшой снег в столице

Автор:
Max_019
Дата публикации:
28.01 17:43
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В столице воскресенье выдалось пасмурным. В течение дня периодически шёл небольшой снег. Температура воздуха была в пределах 2-3 градусов мороза.

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