Вечером на юго-западе столицы пошёл снег и усилился ветер

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 28.01 22:55

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Вечером на юго-западе столицы пошёл снег и усилился ветер. Температура воздуха в вечерние часы составляет -8°С.