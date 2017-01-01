В Москве изменится режим работы вестибюля станции метро "Комсомольская"

Автор: Sargo Дата публикации: 04:22

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32 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/204798

Режим работы вестибюля станции "Комсомольская" Кольцевой линии Московского метро изменится почти на два месяца: со 2 апреля по 24 мая. Изменения связаны с проведением капитального ремонта эскалатора. Так, по рабочим дням с 07:00 до 11:00 в вестибюле у выхода к Ярославскому и Ленинградскому вокзалам эскалаторы будут работать только на спуск. Выход пассажиров будет осуществляться через станцию "Комсомольская" Сокольнической линии. А по рабочим дням с 16:30 (по пятницам - с 15:30) до 20:00 все эскалаторы будут работать только на подъем. Вход на станцию "Комсомольская" Кольцевой линии будет осуществляться через станцию "Комсомольская" Сокольнической линии. В остальное время вход и выход пассажиров будет производиться в обычном режиме.