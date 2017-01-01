Скульптуры на станции «Площадь революции» планируют отреставрировать

Автор: Sargo Дата публикации: 04:24

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Скульптурную композицию на станции «Площадь революции» Арбатско-Покровской линии Московского метро планируют отреставрировать. На платформе установлено 76 бронзовых изваяний, символизирующих события 1917 года. В числе прочих - вооруженный рабочий, собака, крестьянин в лаптях и другие. У пассажиров есть традиция тереть некоторые части памятников на удачу. Из-за этого на элементах появились потёртости. Особенно досталось носу овчарки. Реставраторы готовы вернуть памятникам культурного наследия первоначальный вид. Этот вопрос планируют обсудить с руководством столичного метро.