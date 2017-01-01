s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Скульптуры на станции «Площадь революции» планируют отреставрировать

Скульптуры на станции «Площадь революции» планируют отреставрировать

Автор:
Sargo
Дата публикации:
04:24
  • 38
  • 3

Скульптурную композицию на станции «Площадь революции» Арбатско-Покровской линии Московского метро планируют отреставрировать. На платформе установлено 76 бронзовых изваяний, символизирующих события 1917 года. В числе прочих - вооруженный рабочий, собака, крестьянин в лаптях и другие. У пассажиров есть традиция тереть некоторые части памятников на удачу. Из-за этого на элементах появились потёртости. Особенно досталось носу овчарки. Реставраторы готовы вернуть памятникам культурного наследия первоначальный вид. Этот вопрос планируют обсудить с руководством столичного метро.

  • 38
  • 3

Комментарии (3)

  • grinpavel2033
    04:28
    Текст у меня скопирован. Надо всегда указывать, откуда скопировал.
  • grinpavel2033
    04:32
    То есть, обязательно надо писать в тексте, кто автор данного предложения.
  • Sargo
    04:45
    Текст взят с интернет ресурса "Мобильный репортер", автор: grinpavel2033.
Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

0 0
12:48 | Uwis
Конец марта выдался солнечным и морозным
10 0
12:27 | grinpavel2033
Фотовыставка, посвященная Малому театру, открылась на станции метро «Выставочная»
53 0
29.03 22:41 | tim777
Подготовительный этап к проведению работ по благоустройству фасада вестибюля станции "Парк Культуры"