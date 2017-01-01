Большую Луну можно наблюдать в ночном небе над Москвой

Автор: grinpavel2033 Дата публикации: 05:33

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В ночном небе над Москвой можно наблюдать большую Луну. 31 марта жители столицы смогут увидеть, если не будет облаков, голубую Луну. Полная луна в ночь на субботу будет тринадцатым полнолунием года. Тринадцатое полнолуние редкое явление, наблюдать его можно раз в два или три года. В астрологии такое полнолуние прозвали Голубой Луной. Это особо сильное магическое время, которое приносит множество необычных событий.