Большую Луну можно наблюдать в ночном небе над Москвой
- Автор:
- grinpavel2033
- Дата публикации:
- 05:33
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В ночном небе над Москвой можно наблюдать большую Луну. 31 марта жители столицы смогут увидеть, если не будет облаков, голубую Луну. Полная луна в ночь на субботу будет тринадцатым полнолунием года. Тринадцатое полнолуние редкое явление, наблюдать его можно раз в два или три года. В астрологии такое полнолуние прозвали Голубой Луной. Это особо сильное магическое время, которое приносит множество необычных событий.
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