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На проспекте Вернадского в Москве встали троллейбусы

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
09:15
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На проспекте Вернадского в оба направления встали троллейбусы. Огромная вереница скопилась в сторону области. Горожане идут пешком.

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