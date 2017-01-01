На проспекте Вернадского в Москве встали троллейбусы
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 09:15
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- 61
На проспекте Вернадского в оба направления встали троллейбусы. Огромная вереница скопилась в сторону области. Горожане идут пешком.
- 61
На проспекте Вернадского в оба направления встали троллейбусы. Огромная вереница скопилась в сторону области. Горожане идут пешком.
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