Очередной солнечный морозный день ожидает москвичей
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 09:54
-
- 23
Очередной солнечный морозный день ожидает москвичей.
- 23
Ещё
24
10:39 | Max_019
36
29.03 09:16 | Artem_077
Очередной солнечный морозный день ожидает москвичей.
Мобильный репортер принимает репортажи, в которых есть хотя бы одно фото или видео. К сожалению, Вы пока не добавили ни одного.
Чтобы добавить видео или фото к репортажу нажмите кнопку "Файлы", которая находится в нижней части формы создания репортажа.
Комментарии (0)