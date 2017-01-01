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В Новотроицкой школе с крыши льётся вода

Автор:
nikiromero
Дата публикации:
10:52
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Крыша течёт, перекрытия покрываются трещинами, а звонок на урок не работает - попросту потому, что на него попала вода. В таком состоянии находится школа №23 в городе Новотроицке, что в Оренбургской области. Об этом сообщает местный мобильный репортёр, родитель одного из учеников этой школы. По словам автора ролика, вода с крыши течёт до первого этажа. Она также попадает в электрический щиток. И становится причиной роста грибка на стенах учреждения. Местные жители считают, что школа находится в аварийном состоянии. И это может угрожать здоровью учащихся.

Вот, что пишет мобильный репортёр:

"Я - родитель ученика школы №23 в городе Новотроицке Оренбургской области. Учебный процесс в школе проходит на высоком уровне. А вот санитарно-гигиенические условия требуют срочного вмешательства. Школа в аварийном состоянии! Протекает крыша, вода ручьём льется до 1 этажа. Образовались глубокие трещины в перекрытиях. Вода попадает в электрический щиток, возможно замыкание. Звонков на урок и с урока не было, так как на них попала вода. От сырости на стенах образовался грибок, что отрицательно влияет на здоровье детей. Прошу срочно разобраться в этом деле, так как нашим детям грозит опасность" .

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