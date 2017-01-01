В Новотроицкой школе с крыши льётся вода
- Автор:
- nikiromero
- Дата публикации:
- 10:52
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- 19
Вот, что пишет мобильный репортёр:
"Я - родитель ученика школы №23 в городе Новотроицке Оренбургской области. Учебный процесс в школе проходит на высоком уровне. А вот санитарно-гигиенические условия требуют срочного вмешательства. Школа в аварийном состоянии! Протекает крыша, вода ручьём льется до 1 этажа. Образовались глубокие трещины в перекрытиях. Вода попадает в электрический щиток, возможно замыкание. Звонков на урок и с урока не было, так как на них попала вода. От сырости на стенах образовался грибок, что отрицательно влияет на здоровье детей. Прошу срочно разобраться в этом деле, так как нашим детям грозит опасность" .
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19.03 01:10 | El555
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