Тематический поезд, посвящённый Малому театру, вышел на Замоскворецкую линию Московского метро

Автор: grinpavel2033 Дата публикации: 11:19

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На Замоскворецкую линию Московского метро вышел новый именной поезд «Малый театр», который познакомит миллионы пассажиров с историей развития одного из ведущих театров России. Примечательно, что «Дом Островского», как часто называют Малый, в 2018 году отмечает 195-летие своего главного драматурга – Александра Николаевича Островского. Центральным событием стал запуск тематического поезда, вагоны которого оформлены фотографиями спектаклей разных лет, поставленных в Малом театре по пьесам Александра Островского, Антона Чехова, Максима Горького, Льва Толстого и других русских писателей. На стенах между окнами и дверьми размещены цитаты героев из классических произведений. Отдельный вагон посвящён деятельности учреждения культуры во время Великой Отечественной войны: фронтовых бригадах, эскадрилье самолётов «Малый театр – фронту» и спектаклям на военную тематику.