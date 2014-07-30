В РУДН прошел научный семинар

Автор: Antikrizis2012 Дата публикации: 30.03 17:00

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29 марта 2018 года в РУДН прошел семинар по холодному ядерному синтезу и шаровой молнии. В конце семинара было озвучено, что единицы двигают цивилизацию вперед и научные разработки единиц не внедряются и по всей стране продолжают гибнуть люди в пожарах и иных катаклизмах. Россия лидирует в фундаментальных исследованиях и мы можем воспользоваться историческим моментом на благо всех граждан страны и жителей Земли.