Синоптики прогнозируют существенное потепление в столице

Автор: Sargo Дата публикации: 30.03 17:01

27

27 0

Синоптики прогнозируют существенное потепление в Москве. Об этом RT рассказал начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев. По его словам, в ближайшие дни температура придет к норме, а на следующей неделе в течение нескольких дней будет выше нормы на 2−3 градуса. В пятницу к столичному региону приблизится атмосферный фронт. В ночь на субботу в городе выпадет снег, а столбики термометров опустятся до отметки минус 4 градуса. В течение дня максимальная температура составит 5 градусов тепла. В воскресенье москвичей ждет облачная погода. Ночью местами может выпасть снег, а днем пройдет дождь. По данным метеорологов, колебания температуры приведут к образованию гололедицы на дорогах. Самая теплая погода на следующей неделе ожидается в столице в понедельник, 2 апреля. Днем в городе потеплеет до 10 градусов тепла, а в области − до 11. Во вторник и среду после прохождения холодного атмосферного фронта воздух немного остынет. По прогнозам метеорологов, снег в лесах Подмосковья растает к 25 апреля. В городах области он исчезнет значительно быстрее, так как его вывозят коммунальные службы.