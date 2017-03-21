Именной поезд «Малый театр» вышел на Замоскворецкую линию Московского метро

Автор: grinpavel2033 Дата публикации: 30.03 17:11

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30 марта на Замоскворецкую линию Московского метро вышел новый именной поезд «Малый театр», который познакомит миллионы пассажиров с историей развития одного из ведущих театров России. Запуск тематического поезда и фотовыставки подготовлен совместно с Главным следственным управлением Следственного комитета России по городу Москве и Государственным академическим Малым театром России. Примечательно, что «Дом Островского», как часто называют Малый, в 2018 году отмечает 195-летие своего главного драматурга – Александра Николаевича Островского. Центральным событием стал запуск тематического поезда, вагоны которого оформлены фотографиями спектаклей разных лет, поставленных в Малом театре по пьесам Александра Островского, Антона Чехова, Максима Горького, Льва Толстого и других русских писателей. На стенах между окнами и дверьми размещены цитаты героев из классических произведений. Отдельный вагон посвящен деятельности учреждения культуры во время Великой Отечественной войны: фронтовых бригадах, эскадрилье самолётов «Малый театр – фронту» и спектаклям на военную тематику. Для пассажиров нового тематического поезда приготовили сюрпризы. Например, цитаты драматургов и интересные факты из истории расскажут ведущие артисты театра Юрий Соломин, Элина Быстрицкая, Борис Клюев, Ирина Муравьева, Василий Бочкарев, Борис Невзоров и другие, а названия станций озвучат Елена Харитонова и Александр Клюквин. Оформление дверей напоминает театральные кулисы. Спикеры: Максим Ликсутов - заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта. Юрий Соломин - художественный руководитель Малого театра, народный артист СССР.