Один человек пострадал в ДТП с участием мопеда на юге Москвы

Автор: denis947 Дата публикации: 30.03 17:12

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В столице зафиксированы первые ДТП с участием двухколесного транспорта - мотоциклов и мопедов. На юге столицы на Нагатинской набережной автомобиль "БМВ" столкнулся с мопедом. Авария произошла у дома 4. В результате аварии молодой человек, управлявший мопедом при падении получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в больницу. Все обстоятельства аварии выясняются.