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Один человек пострадал в ДТП с участием мопеда на юге Москвы

Автор:
denis947
Дата публикации:
30.03 17:12
  • 165
  • 1

В столице зафиксированы первые ДТП с участием двухколесного транспорта - мотоциклов и мопедов. На юге столицы на Нагатинской набережной автомобиль "БМВ" столкнулся с мопедом. Авария произошла у дома 4. В результате аварии молодой человек, управлявший мопедом при падении получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в больницу. Все обстоятельства аварии выясняются.

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  • 1

Комментарии (1)

  • MR_Denis
    30.03 18:08
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 17:58 http://www.mskagency.ru/materials/2766764 30.03.18. Ссылка на портал добавлена.
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