Один человек пострадал в ДТП с участием мопеда на юге Москвы
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 30.03 17:12
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В столице зафиксированы первые ДТП с участием двухколесного транспорта - мотоциклов и мопедов. На юге столицы на Нагатинской набережной автомобиль "БМВ" столкнулся с мопедом. Авария произошла у дома 4. В результате аварии молодой человек, управлявший мопедом при падении получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в больницу. Все обстоятельства аварии выясняются.
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