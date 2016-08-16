Часть балкона обрушилась в Дмитровском проезде на севере Москвы
- Автор:
- Max_019
- Дата публикации:
- 30.03 19:39
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Днём 30 марта на севере столицы произошло происшествие. По адресу: Дмитровский проезд, д. 4, произошло обрушение основания балкона на 6 этаже жилого здания. На место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения и сотрудники ГБУ "Жилищник". Последние с помощью автовышки обследовали повреждённый и соседние балконы. Место падения было ограждено. К счастью, в момент падения людей внизу не было.
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