Часть балкона обрушилась в Дмитровском проезде на севере Москвы

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Днём 30 марта на севере столицы произошло происшествие. По адресу: Дмитровский проезд, д. 4, произошло обрушение основания балкона на 6 этаже жилого здания. На место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения и сотрудники ГБУ "Жилищник". Последние с помощью автовышки обследовали повреждённый и соседние балконы. Место падения было ограждено. К счастью, в момент падения людей внизу не было.