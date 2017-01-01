Последствия ночного возгорания автомобилей на Дубнинской улице в Москве

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30 марта на севере столицы по адресу: ул. Дубнинская, д. 30, произошло возгорание автомобиля. Вначале огонь охватил минивэн, от него огонь перекинулся на соседние припаркованные автомобили. Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание. Минивэн выгорел полностью. Пострадавших нет. Причину пожара установят дознаватели.