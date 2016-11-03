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На крышу павильона «Кролиководство» на ВДНХ установили фигурки гипсовых кроликов

Автор:
Max_019
Дата публикации:
30.03 21:00
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На угловые парапеты крыши павильона № 44 «Кролиководство» на ВДНХ установили некогда утраченные фигурки гипсовых кроликов. Работа над ними велась на протяжении полугода. Опираясь на сохранившиеся чертежи и фотографии, специалисты создали точную копию скульптурной группы высотой 1,5 метра. Обещают, что реконструированные кролики простоят невредимыми до 150 лет, за это отвечает современный декоративный бетон. На данный момент проводятся работы по реставрации стропильно-балочной системы павильона, замена кровельного покрытия, расчистка лепного декора, расчистка гладких поверхностей стен фасадной части, а также демонтаж инженерных коммуникаций.

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