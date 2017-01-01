s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Минувшей ночью на севере Москвы загорелись три автомобиля

Минувшей ночью на севере Москвы загорелись три автомобиля

Автор:
Max_019
Дата публикации:
30.03 23:02
  • 33
  • 1

Работа пожарных расчётов на месте возгорания припаркованных автомобилей на Дубнинской улице на севере Москвы в районе трех часов ночи. Как видно, для тушения прибыл вначале один расчёт. Пожарным удалось локализовать пожар, но вскоре автомобили вспыхнули по новой. Вовремя подоспевший второй расчёт повторно локализовали и ликвидировали возгорание. Минивэн и "ГАЗель" сгорели полностью, автомобиль "Шкода Фабия" обгорел частично.

  • 33
  • 1

Комментарии (1)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

3 0
00:50 | Uwis
Снегопад начался на востоке Москвы
107 0
30.03 20:51 | Max_019
Последствия ночного возгорания автомобилей на Дубнинской улице в Москве
40 0
30.03 18:01 | Юлий Леонтьев
В Гурьевском округе Калининградской области горят поля с сухой травой
95 0
30.03 19:39 | Max_019
Часть балкона обрушилась в Дмитровском проезде на севере Москвы