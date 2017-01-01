Минувшей ночью на севере Москвы загорелись три автомобиля

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Работа пожарных расчётов на месте возгорания припаркованных автомобилей на Дубнинской улице на севере Москвы в районе трех часов ночи. Как видно, для тушения прибыл вначале один расчёт. Пожарным удалось локализовать пожар, но вскоре автомобили вспыхнули по новой. Вовремя подоспевший второй расчёт повторно локализовали и ликвидировали возгорание. Минивэн и "ГАЗель" сгорели полностью, автомобиль "Шкода Фабия" обгорел частично.