Небезопасная опора рекламного щита на детской горке в Старом Осколе
- Автор:
- Николай Черных
- Дата публикации:
- 00:21
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Однако всё не совсем так. Когда на пути съезжающего каравана детей из-под снега неожиданно появляются торчащие из-под снега железная плита и огромный камень. По закону (ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы.
Правила размещения:
5.3 Конструктивные элементы жёсткости и крепления (болтовые соединения, элементы опор, технологические косынки и т.п.) должны быть закрыты декоративными элементами.
6.12 Фундаменты размещения стационарных средств наружной рекламы должны быть заглублены на 15-20 см ниже уровня грунта с последующим восстановлением газона на нем. Фундаменты опор не должны выступать над уровнем земли более чем на 5 см).
То есть, элементы этой части конструкции магистрального рекламного щита должны быть спрятаны. Иначе среди катальщиков травм не избежать. Говорят, что пострадавшие все-таки были... Однако прежде чем обратиться с жалобой на хозяина большого рекламного баннера, кто-то из родителей юных лыжников и сноубордистов поступил так... Смотрите на видео. Будем надеяться, что решение об устранении нарушений (демонтаже или замене билборда на более безопасный тип конструкции) не заставит себя долго ждать. Ведь на кону - детские жизни.
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