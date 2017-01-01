Небезопасная опора рекламного щита на детской горке в Старом Осколе

Автор: Николай Черных Дата публикации: 00:21

12

12 0

12

12 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/204856

Всю прошедшую зиму и обильный на снегопады март дети, проживающие в микрорайонах Дубрава и Королева в Старом Осколе провели на горке. Они даже запаслись всем известным инвентарем для этого. Тех, чьи родители не дали денег на санки, по традиции использовали для съезда со склонов свои штаны и школьные портфели. Стихийная горка - это аншлаг и полная анархия! Главное - платить за развлечение не надо.Однако всё не совсем так. Когда на пути съезжающего каравана детей из-под снега неожиданно появляются торчащие из-под снега железная плита и огромный камень. По закону (ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы.Правила размещения:5.3 Конструктивные элементы жёсткости и крепления (болтовые соединения, элементы опор, технологические косынки и т.п.) должны быть закрыты декоративными элементами.6.12 Фундаменты размещения стационарных средств наружной рекламы должны быть заглублены на 15-20 см ниже уровня грунта с последующим восстановлением газона на нем. Фундаменты опор не должны выступать над уровнем земли более чем на 5 см).То есть, элементы этой части конструкции магистрального рекламного щита должны быть спрятаны. Иначе среди катальщиков травм не избежать. Говорят, что пострадавшие все-таки были... Однако прежде чем обратиться с жалобой на хозяина большого рекламного баннера, кто-то из родителей юных лыжников и сноубордистов поступил так... Смотрите на видео. Будем надеяться, что решение об устранении нарушений (демонтаже или замене билборда на более безопасный тип конструкции) не заставит себя долго ждать. Ведь на кону - детские жизни.Россия, Белгородская область, Старый Оскол, улица Сергия Радонежского