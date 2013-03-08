Певец "T-Killah" выступил в Московском метро

Автор: grinpavel2033 Дата публикации: 30.03 23:50

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На площадке «Музыка в метро» станции «Курская» Московского метро, этим вечером собралось очень много пассажиров. Российский певец T-Killah выступил перед зрителями. Он исполнил для всех свои популярные треки, а также на концерте был Амиран Сардаров - популярный интернет-блогер с канала "Дневник хача".