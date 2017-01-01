Катки завершают свою работу в восьми парках Москвы до следующего зимнего сезона
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 00:31
-
- 7
Катки завершают свою работу в восьми парках Москвы до следующего зимнего сезона. В эти выходные 31 марта и 1 апреля москвичи и гости столицы смогут в последний раз покататься на коньках. Каток «Лёд» в парке "Сокольники" работает до 31 марта включительно. Сеансы 31 марта после 18:00 отменены.
- 7
Ещё
3
00:50 | Uwis
25
30.03 17:02 | Artem_077
28
25.03 17:10 | LaimeLaim
Комментарии (0)