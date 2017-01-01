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Катки завершают свою работу в восьми парках Москвы до следующего зимнего сезона

Автор:
Uwis
Дата публикации:
00:31
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Катки завершают свою работу в восьми парках Москвы до следующего зимнего сезона. В эти выходные 31 марта и 1 апреля москвичи и гости столицы смогут в последний раз покататься на коньках. Каток «Лёд» в парке "Сокольники" работает до 31 марта включительно. Сеансы 31 марта после 18:00 отменены.

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