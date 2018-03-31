Несколько человек пострадали в давке на выступлении T-Killah и Амирана Сардарова в московском метро

Автор: reporterA94 Дата публикации: 01:19

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80 1 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/204862

30 марта на музыкальной площадке "Музыка в метро" на станции метро Курская выступили с получасовым выступлением известные блогер Амиран Сардаров и певец T-Killah. Свыше 150 человек решили пойти на бесплатное мероприятие ради любимых кумиров. Должны были разыграться призы и мероприятие должно было продлиться около 1 часа. Но, к сожалению, толпа не смогла устоять на месте, когда практический каждый пытался пробраться к выступающим как можно ближе, в результате чего начиналась давка и людям стало трудно дышать. Некоторая часть людей всё же с грустью, злостью, раздражением и в поте лица уходила с мероприятия. И даже во время их движения люди буквально застревали в толпе и не могли двигаться. Исполнители несколько раз просили людей успокоиться, но это приводило к ещё большей давке. Блогер Амиран и певец T-Killah посоветовались между собой и было принято общее решение завершить концерт, так и не спев совместные песни до конца.По меньшей мере около 4-5 человек обратились за помощью к врачам Скорой помощи, которые дежурили на мероприятии.