s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Несколько человек пострадали в давке на выступлении T-Killah и Амирана Сардарова в московском метро

Несколько человек пострадали в давке на выступлении T-Killah и Амирана Сардарова в московском метро

Автор:
reporterA94
Дата публикации:
01:19
  • 80
  • 1

30 марта на музыкальной площадке "Музыка в метро" на станции метро Курская выступили с получасовым выступлением известные блогер Амиран Сардаров и певец T-Killah. Свыше 150 человек решили пойти на бесплатное мероприятие ради любимых кумиров. Должны были разыграться призы и мероприятие должно было продлиться около 1 часа. Но, к сожалению, толпа не смогла устоять на месте, когда практический каждый пытался пробраться к выступающим как можно ближе, в результате чего начиналась давка и людям стало трудно дышать. Некоторая часть людей всё же с грустью, злостью, раздражением и в поте лица уходила с мероприятия. И даже во время их движения люди буквально застревали в толпе и не могли двигаться. Исполнители несколько раз просили людей успокоиться, но это приводило к ещё большей давке. Блогер Амиран и певец T-Killah посоветовались между собой и было принято общее решение завершить концерт, так и не спев совместные песни до конца.

По меньшей мере около 4-5 человек обратились за помощью к врачам Скорой помощи, которые дежурили на мероприятии.

  • 80
  • 1

Комментарии (1)

  • grinpavel2033
    06:05
    Репортаж показан по ТК "Москва 24" в 06:00 31.03.18
Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

18 0
08:34 | Sargo
31 марта Москву вновь засыпало снегом
35 0
30.03 17:11 | grinpavel2033
Именной поезд «Малый театр» вышел на Замоскворецкую линию Московского метро
86 0
27.03 02:36 | reporterA94
«Девичник TEENS Awards 2018» прошёл в Москве (фото: дополнение)
54 0
06.02 21:23 | tim777
Музыка в метро: музыканты на скрипках исполнили популярные мелодии у входа на станцию Сухаревская