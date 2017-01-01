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В ночь на 31 марта на юге Москвы пошёл снег

Автор:
reporterA94
Дата публикации:
01:28
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Ночью на юге Москвы пошёл снег, подул прохладный ветер и, всё же, зима не хочет уходить..

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