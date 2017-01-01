В ночь на 31 марта на юге Москвы пошёл снег
- Автор:
- reporterA94
- Дата публикации:
- 01:28
-
- 38
Ночью на юге Москвы пошёл снег, подул прохладный ветер и, всё же, зима не хочет уходить..
- 38
Ещё
27
08:37 | superUP1
Ночью на юге Москвы пошёл снег, подул прохладный ветер и, всё же, зима не хочет уходить..
Мобильный репортер принимает репортажи, в которых есть хотя бы одно фото или видео. К сожалению, Вы пока не добавили ни одного.
Чтобы добавить видео или фото к репортажу нажмите кнопку "Файлы", которая находится в нижней части формы создания репортажа.
Комментарии (0)