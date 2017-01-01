В Барнауле вновь зима
- Автор:
- Иван Иванович
- Дата публикации:
- 08:35
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- 22
Зима так и не хочет сдавать свои позиции. В Барнауле опять выпал снег и на улице минус 10.
- 22
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29
27.03 09:02 | Иван Иванович
Зима так и не хочет сдавать свои позиции. В Барнауле опять выпал снег и на улице минус 10.
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