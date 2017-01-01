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В Барнауле вновь зима

Автор:
Иван Иванович
Дата публикации:
08:35
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Зима так и не хочет сдавать свои позиции. В Барнауле опять выпал снег и на улице минус 10.

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