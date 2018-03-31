Один человек пострадал в ДТП на улице Летчика Бабушкина в Москве

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31 марта на северо-востоке столицы произошло ДТП, в результате которого пострадал один человек. На пересечении улицы Лётчика Бабушкина с Радужной улицей столкнулись 2 автомобиля: "Volkswagen Polo" и "Mitsubishi Lancer". Как пояснили очевидцы, автомобиль "Volkswagen" двигался по улице Лётчика Бабушкина в направлении проспекта Мира и на перекрёстке с Радужной улицей в нарушение ПДД решил совершить поворот налево, на улицу Коминтерна. Он не пропустил автомобиль "Mitsubishi", который двигался в противоположном направлении. Произошло столкновение. От удара автомобиль "Mitsubishi" вынесло на пешеходный переход. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля "Volkswagen". Прибывшие на место ДТП сотрудники Скорой помощи госпитализировали водителя в одну из больниц города. Он получил сотрясение мозга. Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ДПС.