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Восточный вестибюль станции "Фили" московского метро закрыт до 1 апреля

Автор:
Sargo
Дата публикации:
14:15
  • 29
  • 1

31 марта и 1 апреля, закрыт восточный вестибюль станции «Фили» Филёвской линии. Для входа в метро и выхода в город пассажиры могут воспользоваться западным вестибюлем станции. В обычном режиме станция возобновит работу в понедельник, 2 апреля, в 5:30 утра. Временное закрытие восточного вестибюля станции «Фили» необходимо для замены подвесного потолка в пассажирской зоне вестибюля. Работы проводятся в выходные, когда пассажиропоток на станции минимален. В будний день станцией пользуется порядка 24 тысяч пассажиров, то в выходные всего 9,5 тысяч человек.

  • 29
  • 1

Комментарии (1)

  • Sargo
    14:20
    *До 1го апреля включительно.
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