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Последний день работы катка в парке «Сокольники»

Автор:
Sargo
Дата публикации:
17:03
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Завершающий, в этом году, сеанс катка в парке «Сокольники» продлится до 18:00. С воскресенья каток закрывается.

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