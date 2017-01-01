Последний день работы катка в парке «Сокольники»
- Автор:
- Sargo
- Дата публикации:
- 17:03
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- 14
Завершающий, в этом году, сеанс катка в парке «Сокольники» продлится до 18:00. С воскресенья каток закрывается.
- 14
Завершающий, в этом году, сеанс катка в парке «Сокольники» продлится до 18:00. С воскресенья каток закрывается.
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