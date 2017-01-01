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Ремонтные работы на Большом Голицынском пруду в парке Горького

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
17:08
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На Большом Голицынском пруду ведутся работы по ремонту пирса.

  • 19
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