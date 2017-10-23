В Канске горит свалка отходов лесопиления

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Подожгли самую большую свалку отходов лесопиления в Красноярском крае, которая находится под Канском, недалеко от поворота на село Анцирь, в районе дачного массива на реке Курыш. На месте видны множественные очаги возгорания. Пала травы нет и его не может быть в принципе, так как везде снег. Поджог осуществлен со стороны по направлению ветра, чтобы быстрей все сгорело. Горит свалка уже второй день. Несмотря на это сгорела незначительная ее часть. На место вызваны пожарные, полиция. В мае прошлого года в Канске была серия пожаров(первый 7 мая в пром. зоне, второй 24 мая в частном секторе) в результате второго пожара 24 мая сгорело 70 частных жилых домов, погибло 3 человека.