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Монтажные работы по возведению конструкций фестиваля "Пасхальный дар" на Тверской площади

Автор:
tim777
Дата публикации:
17:58
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В столице на городских площадках, начались работы по монтажу праздничных конструкций фестиваля "Пасхальный дар". Уже сегодня работы ведутся на Тверской площади. Территория проведения работ обнесена заграждениями, а внутри работает тяжелая техника. Напомним, что фестиваль "Пасхальный дар" состоится в Москве с 7 апреля и продлится до 15 апреля текущего года.

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