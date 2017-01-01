Подготовительные работы к проведению фестиваля "Пасхальный дар" на Манежной площади

Автор: tim777 Дата публикации: 31.03 19:07

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С 7 по 15 апреля 2018 года в Москве пройдет традиционный весенний фестиваль "Пасхальный дар". Фестиваль "Пасхальный дар 2018" приурочен к празднованию Пасхи, которая в 2018 году приходится на 8 апреля, воскресенье. Фестиваль "Пасхальный дар 2018" развернется более чем на 40 центральных и окружных площадках столицы. В фестивальное меню входят десятки видов постных блюд и любимых пасхальных угощений, одних куличей — больше 30 видов! В культурной программе — познавательные и творческие мастер-классы, а также уличные экспозиции, посвященные русской культуре и традициям. Главными площадками фестиваля "Пасхальный дар 2018"станут Манежная и Тверская площади, площадь Революции, Тверской бульвар, Новый Арбат, Камергерский и Климентовский переулки. Главная особенность фестиваля в этом году - это множество благотворительных акций. Взрослые смогут перечислить взносы посредством SMS или поучаствовать в благотворительном аукционе, а детям предложат смастерить и передать в фонды пасхальные сувениры и открытки. Уже сегодня, на Манежной площади произошло преображение. Недавний хвойный лес потеснили цветущие деревья, олицетворяющие скорый приход весны.