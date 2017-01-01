"Тихвинские каникулы" - футбольный турнир

Автор: Leobr Дата публикации: 31.03 20:34

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Конец марта - школьные каникулы, самое время играть в футбол. И ничего, что рядом с синтетическим полем на стадионе "Кировец" в Тихвине метровые сугробы снега. Здесь вчера и сегодня прошел турнир школьников из городов Кириши - команда "Факел", Волхова - ФСЦ "Волхов" две команды тихвинцев - клуб "Кировец" 2006 г.р. и 2007 г.р. Несмотря на небольшой мороз было солнечно и безветрие. Так и приближают весну настоящую.