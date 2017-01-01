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Кемерово - Денисовка. Скорбим

Автор:
Аноним
Дата публикации:
00:26
  • 20
  • 1

Памятная церемония в память погибшим в Кемерово

Кустанайская область, п .Денисовка
  • 20
  • 1

Комментарии (1)

  • MRSlava
    00:31
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