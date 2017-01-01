Дополнительные остановки пригородных поездов назначаются 1 и 8 апреля
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 31.03 23:33
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Дополнительные остановки пригородных поездов назначаются 1 и 8 апреля. Павелецкое направление: о.п. Калинина, о.п. Чертаново, о.п. Булатниково Курское направление: о.п. Бутово, о.п. Щербинка Савеловское направление: о.п. Новодачная Киевское направление: о.п. Алабино, о.п. Крекшино, о.п. Сколково Казанское направление: о.п. Удельная, о.п. Ильинская Белорусское направление: о.п. Здравница, о.п. Отрадное Горьковское направление: о.п. Никольское Рижское направление: о.п. Троицкая, о.п. Миитовская
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