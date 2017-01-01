Пожар в ресторане «Старый амбар» в Казани
- Автор:
- jeker-1965
- Дата публикации:
- 31.03 23:51
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- 42
Горит ресторан «Старый амбар» в Казани на улице Фатыха Амирхана
- 42
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20
00:26 | Аноним
64
27.03 23:13 | linar-ismagilv
Горит ресторан «Старый амбар» в Казани на улице Фатыха Амирхана
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