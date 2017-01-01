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Пожар в ресторане «Старый амбар» в Казани

Автор:
jeker-1965
Дата публикации:
31.03 23:51
  • 42
  • 0

Горит ресторан «Старый амбар» в Казани на улице Фатыха Амирхана

Пожар в Казани. Видео 1

Пожар в казани. Видео 1

Пожар в ресторане»Старый амбар». Видео 1

Пожар в ресторане»Старый амбар». Видео 2

Пожар в ресторане»Старый амбар». Видео 3

Пожар в ресторане»Старый амбар». Видео 4

Россия, Республика Татарстан, Казань, проспект Фатыха Амирхана
  • 42
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