В Тамбове последний день марта выдался очень снежным
- Автор:
- Vladimir Dubrovsky
- Дата публикации:
- 00:22
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31 марта в Тамбове утром и вечером прошли сильные снегопады, утром с метелью и ухудшением видимости, на дорогах и тротуарах образовалась снежная каша, температура воздуха 0°С. С большой долей вероятности это был последний снегопад в этом сезоне, на следующей неделе ожидается резкое потепление и наступит долгожданная Весна.
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