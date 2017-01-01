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В Тамбове последний день марта выдался очень снежным

Автор:
Vladimir Dubrovsky
Дата публикации:
00:22
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31 марта в Тамбове утром и вечером прошли сильные снегопады, утром с метелью и ухудшением видимости, на дорогах и тротуарах образовалась снежная каша, температура воздуха 0°С. С большой долей вероятности это был последний снегопад в этом сезоне, на следующей неделе ожидается резкое потепление и наступит долгожданная Весна.

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