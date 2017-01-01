Рядом со станцией "Лосиноостровская" начались работы по сносу самостроя

Автор: Uwis Дата публикации: 00:35

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Начались работы по демонтажу торговых точек с ограничением к “несанкционированным торговым объектам” доступа покупателей. Данную территорию, которая занимает площадь более 3 тыс. кв. м., впоследствии отдадут под строительство транспортно-пересадочного узла (ТПУ). Реализовывать данные планы будут в рамках проекта по созданию Московских центральных диаметров (МЦД).