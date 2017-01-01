Выставка-раздача собак из приютов прошла на территории бывшего хлебозавода № 9

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В минувшую субботу на территории бывшего хлебозавода №9, что у метро Дмитровская, с очевидным успехом прошла выставка-раздача собак из приютов Москвы и ближнего Подмосковья. К 11 часам утра волонтёры благотворительного партнёрства WOOF привезли на выставку около 70 собак, заранее полностью подготовленных: все прививки и необходимые документы были подготовлены для будущих владельцев. Нельзя не отметить, что подобного рода благотворительные мероприятия в Москве с каждым разом становятся лучше и продуктивнее. На сегодняшний день это уже не просто раздача бездомных животных, а полноценная программа, включающая в себя развлекательный сегмент и образовательный. На этой выставке "Фестиваль о тех, кто рядом" работали кафе и закусочные, а для детей были организованны развлекательные мероприятия. На втором этаже павильона в 16 часов прошёл лекторий на тему правильного отношения к собакам и их воспитания. Ведущий программы вручал каждому новому владельцу животного призы и подарки от спонсоров. За прошедший день было отдано в добрые руки 36 счастливых собак! Сегодня, 1 апреля, на этом же месте день кошек. Все, кто хочет, может и мечтает о мурлыкающем друге - Welcom!