s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Бесплатные автобусы курсируют до Домодедовского кладбища с Каширского шоссе

Бесплатные автобусы курсируют до Домодедовского кладбища с Каширского шоссе

Автор:
denis947
Дата публикации:
09:02
  • 26
  • 0

Работа бесплатных автобусов до Домодедовского кладбища на Каширском шоссе. От станции метро "Домодедовская" до Домодедовского кладбища и обратно, пассажиров довозят бесплатные экспресс-автобусы №510э большой вместимости. Специально для беспрепятственного подъезда автобусов закрыт дублёр Каширского шоссе. Всего на этот маршрут выпущено около 200 автобусов "Мосгортранса". Каждые 2 минуты автобусы отъезжают от метро до кладбища.

  • 26
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

6 0
12:03 | Uwis
Пасмурный и теплый день сегодня в Москве
28 0
09:43 | denis947
Работа бесплатных автобусов до Котляковского кладбища на юге Москвы
23 0
11:04 | Max_019
Работа бесплатных автобусов до кладбищ от станции метро "Речной вокзал"