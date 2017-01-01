Бесплатные автобусы курсируют до Домодедовского кладбища с Каширского шоссе

Автор: denis947 Дата публикации: 09:02

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Работа бесплатных автобусов до Домодедовского кладбища на Каширском шоссе. От станции метро "Домодедовская" до Домодедовского кладбища и обратно, пассажиров довозят бесплатные экспресс-автобусы №510э большой вместимости. Специально для беспрепятственного подъезда автобусов закрыт дублёр Каширского шоссе. Всего на этот маршрут выпущено около 200 автобусов "Мосгортранса". Каждые 2 минуты автобусы отъезжают от метро до кладбища.