Бесплатные автобусы курсируют до Домодедовского кладбища с Каширского шоссе
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 09:02
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- 26
Работа бесплатных автобусов до Домодедовского кладбища на Каширском шоссе. От станции метро "Домодедовская" до Домодедовского кладбища и обратно, пассажиров довозят бесплатные экспресс-автобусы №510э большой вместимости. Специально для беспрепятственного подъезда автобусов закрыт дублёр Каширского шоссе. Всего на этот маршрут выпущено около 200 автобусов "Мосгортранса". Каждые 2 минуты автобусы отъезжают от метро до кладбища.
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