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Работа бесплатных автобусов до Котляковского кладбища на юге Москвы

Автор:
denis947
Дата публикации:
09:43
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Работа бесплатных автобусов от станции метро "Кантемировская" до Котляковского кладбища на юге Москвы. Сегодня в Вербное Воскресение в столице организованы бесплатные регулярные экспрессные маршруты автобусов, следующие от станций метро до кладбищ. Автобусы приходят регулярно, ожидание не более нескольких минут, проход в автобус осуществляется через все двери. На остановках посадки и высадки дежурят сотрудники "Мосгортранса" и для обеспечения безопасности находятся сотрудники полиции и ГИБДД.

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