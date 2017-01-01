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Православные отмечают Вербное Воскресенье

Автор:
Max_019
Дата публикации:
11:20
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1 апреля православные отмечают Вербное Воскресенье. Люди идут в храмы.

  • 21
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