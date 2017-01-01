Православные отмечают Вербное Воскресенье
- Автор:
- Max_019
- Дата публикации:
- 11:20
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- 21
1 апреля православные отмечают Вербное Воскресенье. Люди идут в храмы.
- 21
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31
10:46 | grinpavel2033
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31.03 17:36 | LaimeLaim
1 апреля православные отмечают Вербное Воскресенье. Люди идут в храмы.
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