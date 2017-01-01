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Облачная погода в столице 1 апреля

Автор:
Max_019
Дата публикации:
11:45
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С началом апреля в Москву и Подмосковье пришло долгожданное весеннее тепло. В столице наблюдается облачная погода, к вечеру ожидается дождь. Температура воздуха днём может достигнуть 7 градусов тепла. Ветер дует юго-восточный, со скоростью 3-8 метров в секунду. Относительная влажность воздуха повышенная - около 70%. Атмосферное давление в середине дня составит 747 миллиметров ртутного столба.

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