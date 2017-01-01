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Акция "День информированности о проблеме аутизма" прошла в Старом Осколе

Автор:
Николай Черных
Дата публикации:
12:50
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В Старом Осколе прошел День информации о проблемах аутизма, который провели специалисты Городского художественного музея и родители детей с особенностями развития.

Лепка любимых мультипликационных персонажей, создание картины-раскраски размером 841 на 1189 см и запуск шаров стали визитной карточкой этого мероприятия. Оно называлось "Я покажу тебе свой мир!" и собрало в стенах учреждения профессиональных и самодеятельных художников из числа приглашенных детей. Состоялись мастер-классы. На общей фотосессии плечом к плечу встали родители и журналисты, рассказывающие на своих страницах о проблеме аутизма.
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