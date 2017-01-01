Акция "День информированности о проблеме аутизма" прошла в Старом Осколе

Автор: Николай Черных Дата публикации: 12:50

75

75 0

В Старом Осколе прошел День информации о проблемах аутизма, который провели специалисты Городского художественного музея и родители детей с особенностями развития.

75

75 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/204943

Лепка любимых мультипликационных персонажей, создание картины-раскраски размером 841 на 1189 см и запуск шаров стали визитной карточкой этого мероприятия. Оно называлось "Я покажу тебе свой мир!" и собрало в стенах учреждения профессиональных и самодеятельных художников из числа приглашенных детей. Состоялись мастер-классы. На общей фотосессии плечом к плечу встали родители и журналисты, рассказывающие на своих страницах о проблеме аутизма.